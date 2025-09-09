Isabella Ladera sabía sobre la filtración de video íntimo: "Se me puso en alerta"

Miami, Estados Unidos.- Tras la polémica difusión de su video íntimo con Beéle, la influencer Isabella Ladera reveló que ya estaba advertida desde julio que planeaban filtrar las imágenes. De acuerdo con las publicaciones de la venezolana, una persona cercana, le informó, el pasado 9 de julio, el supuesto plan para exponerla en público. "Alguien te quiere rayar con un video", le escribió junto a una imagen del video que muestra al cantante colombiano Beéle.

La influencer mencionó: "A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría". La venezolana habría enviado ese mensaje a una persona identificada como Gus yogurt, quien le recomendó llamarlo para ver qué decía. En esa misma imagen, Ladera aclaró que el robo de su carro, con el teléfono en el interior, "no tiene nada que ver con lo (que) está pasando". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cuatro días después de enterarse que el video se podría filtrar, confesó que preparó el "corazoncito" de su madre. "El 13 de julio senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo -su novio-.

Sin revelar más detalles, la influencer finalizó sus publicaciones con una imagen del mar y el mensaje "mi historia no termina aquí".

A través de un comunicado, Ladera afirmó estar "profundamente devastada" con la divulgación de un momento íntimo y privado que se divulgó sin su consentimiento y en una acto que representa una de las "traiciones más crueles" que ha vivido. La influencer aseguró que el video solo estaba en poder de Beéle y de ella, por lo que culpó al cantante colombiano e la divulgación de las imágenes sexuales. Por lo tanto, afirmó que tomará acciones legales y que está siendo asesorada para manejar la situación por haber sido expuesta "de la forma más baja".