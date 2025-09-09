Isabella Ladera demandará a Beéle por filtración de video íntimo

Afirmó que no permitirá que esta situación la destruya, y que tampoco es la vergüenza en la historia. Por lo tanto, afirmó que tiene la frente en alto y que tomará acciones legales y asesoría porque no va a "esconderse".

A través de un comunicado, la también modelo aseguró estar devastada y afirmó que la divulgación del video es una "de las traiciones más crueles" que ha vivido.

Miami, Estados Unidos.- Luego de la filtración de un video íntimo junto a Beéle, la influencer venezolana, Isabella Ladera , reaccionó en redes sociales y aseguró que demandará a su expareja por haber sido expuesta de "la forma más baja".

Ladera, también mencionó que desde el pasado 9 de julio le advirtieron sobre la divulgación del video íntimo.

De igual forma, aclaró que el reciente robo de su vehículo y de su celular, no tiene nada que ver con la filtración de las imágenes.

Además, mencionó que preparó a su mamá y familia, desde el pasado 13 de julio, contando que se divulgaría el video íntimo con Beéle.

El comunicado íntegro:

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme.

Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia.

Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre las mujeres, sobre mí, y no sobre quién cometió el abuso de confianza.

A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de una narcisista.

Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos.

Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí".

