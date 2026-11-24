Miami, Estados Unidos. La expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la Justicia en México, ya no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, donde figuraba después de su arresto en ese país.

La también actriz, quien cuenta con nacionalidad española, no aparecía este martes en el registro público de detenidos del ICE. Sin embargo, la agencia federal no ofreció más información sobre su caso.

La conductora de programas de espectáculos como Ventaneando, de TV Azteca, fue arrestada en Miami el pasado 30 de octubre por presuntas infracciones migratorias. Posteriormente, fue trasladada al centro de detención Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, a unos 55 kilómetros al norte de Miami, Florida.