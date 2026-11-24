Miami, Estados Unidos. La expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la Justicia en México, ya no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, donde figuraba después de su arresto en ese país.
La también actriz, quien cuenta con nacionalidad española, no aparecía este martes en el registro público de detenidos del ICE. Sin embargo, la agencia federal no ofreció más información sobre su caso.
La conductora de programas de espectáculos como Ventaneando, de TV Azteca, fue arrestada en Miami el pasado 30 de octubre por presuntas infracciones migratorias. Posteriormente, fue trasladada al centro de detención Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, a unos 55 kilómetros al norte de Miami, Florida.
Dos días después de su arresto, Gómez Mont presentó un recurso legal para solicitar su libertad, al argumentar que su detención había sido arbitraria.
Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han afrontado órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones están relacionadas con un supuesto monto de 3,000 millones de pesos, equivalentes a más de 160 millones de dólares.
El ICE detuvo a Álvarez Puga en septiembre de 2025 en Estados Unidos, pero su nombre desapareció posteriormente del registro público de detenidos. Desde entonces, se desconoce su paradero.
La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en septiembre pasado que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación.
En julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) de México indicó que continuaba los trámites para obtener la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y lograr la detención de Gómez Mont.