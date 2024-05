Il Divo en Honduras: Así es la banda que dará concierto este jueves

El público que asista a su concierto en Tegucigalpa tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo de éxitos como “Regresa a mí” (Unbreak My Heart), The Time of Our Lives y Hallelujah, entre muchos otros.

Para poder disfrutar de esta experiencia única, adquiera sus entradas en eticket.hn. Los costos, según las localidades, van desde L 1,000 en Gradería hasta L 4,814 en Experiencia Bac. Los clientes del banco gozan de descuentos y beneficios adicionales, como entradas al 2x1.