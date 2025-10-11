Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, muere asesinado en la cárcel

Londres, Inglaterra.- Ian Watkins, exlíder de la banda de rock galesa Lostprophets, murió este sábado asesinado durante un ataque en la prisión británica en la que cumplía condena por pedofilia.

Dos hombres de 25 y 43 años han sido arrestados por sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia policial, de acuerdo con un comunicado de la policía de la región de West Yorkshire (norte de Inglaterra).

Las autoridades confirmaron que habían acudido a las 09:39 de la mañana hora local (08:39 GMT) del sábado a la prisión de Wakefield tras recibir un aviso de que un prisionero había sido atacado.

Las autoridades detallaron que el varón agredido, que posteriormente fue identificado por los medios británicos como Watkins, de 48 años, fue encontrado con "lesiones graves" y fue declarado muerto en el acto, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.