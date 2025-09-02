"Día de enero", canción que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa

Tegucigalpa, Honduras.- El 16 de enero de 2006, como parte del álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira escribió "Día de enero", una canción de amor dedicada a su expareja, Antonio de la Rúa. El tema considerado como una carta de amor para el hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa, confiesa sus sentimientos por él y describe las dificultades que experimentaron durante su relación. En una entrevista con "Los 40", la colombiana mencionó que su intención era darle un "regalo" a su novio como una forma de borrar las heridas de su vida. Pues se consideraba que De la Rúa era impopular debido a la crisis política durante la presidencia de su padre. Shakira no interpretó el tema en un concierto por más de 18 años, y no fue hasta su presentación en Tijuana a inicios de agosto. La última vez que la cantó en vivo fue en 2007.

"La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en... no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, espero que me salga bien", expresó Shakira ante los espectadores. Añadió, que la canción "es para esos amigos que están siempre, no importa qué pase, están ahí". La interpretación fue una gran sorpresa para sus fanáticos, que conocían la historia. Sin embargo, volvió a causar furor al interpretarlo junto a Belinda en México y enfrente de Antonio de la Rúa. Se mencionó que pese a la polémica del pasado, donde ambos se demandaron, Shakira y de la Rúa tienen una relación profesional para "Las mujeres ya no lloran World Tour". El empresario argentino estaría haciendo labores de management.

Letra de "Día de enero"