"Día de enero", canción que Shakira le dedicó a Antonio de la Rúa

Tegucigalpa, Honduras.- El 16 de enero de 2006, como parte del álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira escribió "Día de enero", una canción de amor dedicada a su expareja, Antonio de la Rúa.
El tema considerado como una carta de amor para el hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa, confiesa sus sentimientos por él y describe las dificultades que experimentaron durante su relación.
En una entrevista con "Los 40", la colombiana mencionó que su intención era darle un "regalo" a su novio como una forma de borrar las heridas de su vida. Pues se consideraba que De la Rúa era impopular debido a la crisis política durante la presidencia de su padre.
Shakira no interpretó el tema en un concierto por más de 18 años, y no fue hasta su presentación en Tijuana a inicios de agosto. La última vez que la cantó en vivo fue en 2007.
“La tenía preparada para hoy, es la primera vez que la voy a cantar en... no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, espero que me salga bien”, expresó Shakira ante los espectadores.
Añadió, que la canción “es para esos amigos que están siempre, no importa qué pase, están ahí”.
La interpretación fue una gran sorpresa para sus fanáticos, que conocían la historia. Sin embargo, volvió a causar furor al interpretarlo junto a Belinda en México y enfrente de Antonio de la Rúa.
Se mencionó que pese a la polémica del pasado, donde ambos se demandaron, Shakira y de la Rúa tienen una relación profesional para "Las mujeres ya no lloran World Tour". El empresario argentino estaría haciendo labores de management.
Letra de "Día de enero"
Te conocí un día de enero
Con la Luna en mi nariz
Y como vi que eras sincero
En tus ojos me perdí
Qué torpe distracción
Y qué dulce sensación
Y ahora que andamos por el mundo
Como Eneas y Benitín
Ya te encontré varios rasguños
Que te hicieron por ahí
Pero mi loco amor
Es tu mejor doctor
Voy a curarte el alma en duelo
Voy a dejarte como nuevo
Y todo va a pasar
Pronto verás el Sol brillar
Tú, más que nadie, mereces ser feliz
Ya vas a ver
Cómo van sanando poco a poco tus heridas
Ya vas a ver
Cómo va la misma vida a decantar la sal
Que sobra en el mar
Y aunque hayas sido un extranjero
Hasta en tu propio país
Si yo te digo: ¿Cómo dices?
Tú aún dices: ¿Qué decís?
Y lloras de emoción
Oyendo un bandoneón
Y aunque parezcas despistado
Con ese caminar pausado
Conozco la razón que hace doler tu corazón
Por eso quise hacerte esta canción
Ya vas a ver
Cómo van sanando poco a poco tus heridas
Ya vas a ver
Cómo va la misma vida a decantar la sal
Que sobra en el mar
Ya vas a ver
Cómo van sanando poco a poco tus heridas
Ya vas a ver
Cómo va la misma vida a decantar la sal
Que sobra en el mar