Hilaria Baldwin y su hija de 11 años lanzan libro de skincare y enfrentan críticas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hilaria Baldwin ha defendido públicamente la decisión de publicar un libro de cuidado de la piel junto a su hija de 11 años, Carmen.

La estrella de televisión, de 41 años, ha sido objeto de críticas desde que anunció el proyecto el año pasado. Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron que una niña de esa edad pudiera estar interesada en el mundo del skincare.

En una reciente aparición conjunta en el programa Today, Hilaria y su hija hablaron sobre el lanzamiento del libro Glowing Up: Recipes To Rock Your Natural Beauty.