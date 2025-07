Hijo de Sean Combs se une a Kanye West para lanzar Diddy Free: ¿Qué dice la letra?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mientras el caso judicial contra Sean “Diddy” Combs entra en su fase de deliberación, su hijo Christian Combs irrumpió en la escena musical con Diddy Free, un tema que busca respaldo público y reivindicación, producido por Kanye West.

Bajo su nombre artístico King Combs, el joven lanzó un EP titulado Never Stop, cuyo eje es precisamente la canción Diddy Free.

La letra, escrita por él mismo, hace eco del proceso legal que enfrenta su padre. “Estoy en racha, no me llevo bien con ustedes, negros. Siempre hay algo, no tengo nada que demostrar. Los negros en quiebra no tienen nada que perder, yo no soy uno de ellos”, dice una de las estrofas más incisivas.

La producción musical de West y la colaboración lírica de Derrick Milano convierten el tema en una suerte de manifiesto. En el coro, la proclama afirma que “los negros no dormirán hasta que veamos a Diddy libre”.