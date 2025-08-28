He Said, She Said: el documental que expone el drama legal de Lively y Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- El 2 de septiembre llegará a Universal+ el documental He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, una producción que examina las denuncias que marcaron el rodaje de "Romper el círculo" (It Ends With Us).
La cinta, dirigida por Chris Hackett, reúne testimonios, archivos inéditos y material legal sobre las acusaciones presentadas por Lively contra Baldoni.
Según los documentos judiciales, la actriz lo señala por “conducta sexual inapropiada en el set” y por organizar “una campaña para desprestigiarla mediante la contratación de una agencia de relaciones públicas”.
Hackett, conocido por su investigación en Tonight, Charles: Our New King, explicó en el adelanto promocional que su propuesta se apoya en un análisis exhaustivo de expedientes y pruebas.
La controversia estalló cuando Baldoni, además de dirigir la adaptación del libro de Colleen Hoover, anunció que Lively sería la protagonista.
Lo que prometía ser un estreno celebrado se transformó en un conflicto de gran resonancia mediática, con repercusiones en la producción y divisiones en el entorno profesional.
En paralelo, "Romper el círculo" debutó en cines y está disponible en HBO Max, generando debate por la forma en que la disputa ha empañado su propósito inicial: visibilizar las dinámicas de poder y la violencia doméstica.
“Cuando el director Justin Baldoni anunció que la actriz Blake Lively protagonizaría su adaptación cinematográfica del exitoso libro, las redes sociales se llenaron de expectativa, pero la controversia \[...] ha amenazado con eclipsar su mensaje”, recuerda uno de los fragmentos centrales del documental.
El juicio está previsto para marzo de 2026, y se perfila como un proceso que podría sentar precedentes sobre políticas internas en los grandes estudios de Hollywood.