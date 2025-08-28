He Said, She Said: el documental que expone el drama legal de Lively y Baldoni

Los Ángeles, Estados Unidos.- El 2 de septiembre llegará a Universal+ el documental He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, una producción que examina las denuncias que marcaron el rodaje de "Romper el círculo" (It Ends With Us).

La cinta, dirigida por Chris Hackett, reúne testimonios, archivos inéditos y material legal sobre las acusaciones presentadas por Lively contra Baldoni.

Según los documentos judiciales, la actriz lo señala por “conducta sexual inapropiada en el set” y por organizar “una campaña para desprestigiarla mediante la contratación de una agencia de relaciones públicas”.

Hackett, conocido por su investigación en Tonight, Charles: Our New King, explicó en el adelanto promocional que su propuesta se apoya en un análisis exhaustivo de expedientes y pruebas.