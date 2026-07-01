Harvey Weinstein permanece hospitalizado tras grave crisis respiratoria, afirman

Nueva York, Estados Unidos.- Harvey Weinstein permanece hospitalizado en el Bellevue Hospital Prison Ward, en Manhattan, luego de sufrir un fallo cardíaco provocado por una neumonía, de acuerdo con información difundida por TMZ.

El medio estadounidense señaló que el exproductor de cine, de 74 años, presentó complicaciones respiratorias hace aproximadamente dos semanas mientras cumplía prisión preventiva en Rikers Island, donde aguarda la sentencia que recibirá en septiembre por su condena de 2025 por agresión sexual.

Fuentes cercanas al caso relataron a TMZ que Weinstein tuvo dificultad para respirar y que las autoridades penitenciarias ordenaron su traslado urgente al centro médico.

"Nos dicen que los médicos lo pusieron en suero, lo conectaron a un monitor cardíaco y le administraron antibióticos para tratar su neumonía", detalló el portal.