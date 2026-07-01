Harvey Weinstein permanece hospitalizado tras grave crisis respiratoria, afirman

Nueva York, Estados Unidos.- Harvey Weinstein permanece hospitalizado en el Bellevue Hospital Prison Ward, en Manhattan, luego de sufrir un fallo cardíaco provocado por una neumonía, de acuerdo con información difundida por TMZ.
El medio estadounidense señaló que el exproductor de cine, de 74 años, presentó complicaciones respiratorias hace aproximadamente dos semanas mientras cumplía prisión preventiva en Rikers Island, donde aguarda la sentencia que recibirá en septiembre por su condena de 2025 por agresión sexual.
Fuentes cercanas al caso relataron a TMZ que Weinstein tuvo dificultad para respirar y que las autoridades penitenciarias ordenaron su traslado urgente al centro médico.
"Nos dicen que los médicos lo pusieron en suero, lo conectaron a un monitor cardíaco y le administraron antibióticos para tratar su neumonía", detalló el portal.
Según la misma fuente, el estado del exmagnate mejoró en los días posteriores al ingreso, aunque su recuperación continúa bajo vigilancia médica.
Un representante de Weinstein confirmó la hospitalización a la revista Deadline y explicó que el productor enfrentó "problemas respiratorios severos". De acuerdo con ese vocero, Weinstein permanecerá internado "al menos durante las próximas semanas" mientras se recupera.
Historial médico
Este episodio se suma a una larga lista de complicaciones de salud que Weinstein ha enfrentado desde que ingresó a prisión en 2020.
En octubre de 2024 se confirmó que padece leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea, además de diabetes, hipertensión, estenosis espinal y acumulación de líquido en el corazón y los pulmones, padecimientos que han motivado varios traslados de emergencia a Bellevue en los últimos años.
Weinstein también arrastra un proceso judicial paralelo en California, donde fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por delitos sexuales. Su apelación ante ese fallo fue rechazada recientemente, aunque un tribunal ordenó dictar una nueva sentencia.
En Nueva York, en tanto, la fiscalía decidió no impulsar por cuarta ocasión un cargo de violación en su contra, luego de que el caso fuera juzgado en tres ocasiones previas, con un veredicto que terminó anulado y dos jurados que no lograron ponerse de acuerdo.