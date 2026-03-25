Gwyneth Paltrow será la protagonista de la película basada en el libro Strangers

Los Ángeles, Estados Unidos .- Gwyneth Paltrow protagonizará la adaptación cinematográfica de 'Strangers', basada en las memorias de la abogada y columnista Belle Burden, que Netflix está llevando a cabo tras haberse hecho con los derechos del libro.

El medio especializado Variety aseguró que la plataforma de contenidos adquirió esta semana la propiedad intelectual del libro que vio la luz apenas en enero, tras una reñida subasta entre seis postores.