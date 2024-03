Guts, de Olivia Rodrigo, tendrá una versión de lujo con temas inéditos

Durante su reciente concierto en Chicago, la cantante pop sorprendió al público al anunciar la nueva versión de su disco mientras interpretaba el sencillo Get Him Back.

Posteriormente, confirmó en su cuenta de Instagram que la reedición contendrá las cuatro pistas exclusivas de los vinilos: Obsessed, Scared of My Guitar, Stranger y Girl I’ve Always Been, además de una canción inédita titulada So American.

A pesar de que algunos de estos temas ya han sido escuchados por los fanáticos en presentaciones en vivo que la artista ha estado haciendo durante su gira, es posible que tengan cambios tras su lanzamiento en plataformas de streaming.