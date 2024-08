Gustavo Leone: “Solo en Honduras me siento tan bien como en Argentina”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde niño el fútbol representaba para él un sueño de vida, cual buen argentino. Pero su camino se fue diversificando entre el modelaje, la actuación, la producción y poco más tarde los medios de comunicación, en pleno auge de las redes sociales. Gustavo Leone asegura que “la disciplina y la persistencia” han sido claves. Actualmente figura como uno de los rostros más frescos de la televisión en Honduras, país en el que reside desde 2019. Y aunque su primer contacto con esta tierra ocurrió hace más de una década, cuando viajó para concretar un proyecto cinematográfico sin imaginar que años más tarde este sería su segundo hogar, el originario de Buenos Aires es ahora un hondureño más, en sus palabras “cada vez más catrachito”. ¿En qué se basan tus días actualmente? ¿Cuál es tu rutina habitual? Básicamente, todas mis mañanas las dedico primero a entrenar (en el gimnasio) y después voy al canal (TV Azteca). Luego, si hay asignaciones en el canal durante la tarde, pues se hacen. Aparte, como tengo una productora, le dedico un poco de tiempo también a eso. Justo ahorita estaba terminando de “setear una vaina” cerquita de acá, con los chicos que estamos grabando. Pero, en resumen, mi día a día se basa en: ejercicio, cámaras, publicidad, producción y todo eso.

Sos conductor de una revista televisiva (“Venga la alegría”) y también un perfil muy popular en redes sociales. ¿Cómo manejas esta faceta de ser una figura pública? Hay gente que se estresa, pero no entiendo bien por qué. En Honduras yo pienso que el tema de la fama o la parte pública es como nada que ver con otros países; aquí es mucho más tranquilo, yo lo veo como algo bonito. Si viene alguien, me saluda y me dice “yo lo sigo” o “yo lo vi en tal lado” a mí me llena de buenas vibras. Lo disfruto mucho. Y creo que también es la consecuencia de hacer un buen trabajo, ya sea en televisión o en redes, que la gente te siga y que te pare en la calle para decirte algo, te da a entender que estás haciendo bien las cosas.

¿Dirías que que el concepto de ser un argentino de casi 1.90 metros de estatura trabajando en Honduras ha sumado varios puntos a tu favor? Si digo que no, estaría mintiendo. La verdad es que sí. Supongo que el factor de representar algo “diferente” (ser extranjero) llama la atención, es algo que pasa en todos lados. Creo que, incluso, si un hondureño se va a Argentina sucedería algo similar; la gente preguntaría de dónde es simplemente por su acento y las diferencias físicas (que no quiere decir que unas sean mejores que otras). Entonces sí, ha sido un beneficio, aunque ya ando sintiéndome cada vez más catrachito. Ya son cinco años de residir aquí, incluso ya estás nacionalizado como hondureño. ¿Cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido irte abriendo oportunidades en este país? Yo soy muy persistente. De hecho, a mí negaron entrar a ciertos canales al inicio. Por más de que la gente diga “es argentino, alto chele, o lo que sea, y por eso se le hace mucho más fácil”, no lo es. De hecho, yo había llegado a un medio con una propuesta ya lista y lo que me ofrecieron fue un espacio en ventas, algo bien chocante para mí. Luego entendí que a lo mejor estaba en el lugar equivocado. Pero luego yo seguí persistiendo, tocando otras puertas y las cosas se fueron dando. Aparte, diré que el poder de los contactos es muy bueno, hay que saber relacionarse con las personas y saber esperar. Yo hice un casting y me tardé seis meses en que me dijeran que sí en el primer canal en el que estuve, y aún así hay gente que tal vez piensa que todo pasó de la noche a la mañana. Y detrás de las posibles facilidades que las personas puedan ver o suponer, hay que tener disciplina, creo que eso es lo que me ha diferenciado. Hay que estar muy activo y sacar la flojera. Es muy fácil quedarse en la zona de confort, por eso a mí me gusta estar siempre incómodo, por el simple hecho de poder crecer. Muchos quizá no lo sepan, pero has vivido una especie de desarrollo de personaje en donde al inicio el fútbol estuvo muy arraigado a tu vida, y luego llegaron el modelaje, la actuación, la producción y ahora los medios. ¿Cómo fue esto posible partiendo de que, en tus propias palabras, eras un niño muy tímido? Sí, yo era súper súper tímido. De hecho, a mí me hicieron un test vocacional cuando tenía 12 o 13 años y le dijeron a mi papá que lo mío era la comunicación, cuando yo era el niño que se sentaba en el fondo del aula, no hablaba con nadie, o sea, tenía mis dos o tres amiguitos, pero para nada era el popular; yo era el feo del aula, al que nadie le paraba bola. Entonces, claro, fue un choque de realidad y mi papá pensó que eso no era posible. Años después, sin buscarlo, inicié en el modelaje, comencé a actuar, llegué a los medios de comunicación, incluso ahora estoy en el detrás de cámaras, produciendo. Pienso que todo tiene como una una razón de ser en el momento justo, solo hay que estar medio preparado. Y yo estoy feliz de cómo se han dado las cosas. Siento que muchas veces hay gente que se aferra a algo, como yo me pude haber aferrado al fútbol y ahorita estaría jugando en una quinta división a saber dónde, ni llegando a fin de mes, viendo qué hago de mi vida. Pero a veces hay que soltar. Si no es, no es, y hay que buscar por dónde más ir. Yo encontré una pasión nueva, porque no hay una sola pasión en la vida, y te podés sorprender.

Has mencionado que te gusta mucho viajar. Ahora bien, luego de haber visitado varios países e incluso vivido en ellos, ¿cuál fue la razón determinante que te hizo decir “Honduras va a ser mi nuevo hogar”? Inicialmente fue circunstancial. Yo llegué aquí en 2017 a un evento al que me habían invitado, justo en medio de un momento político bien difícil en Honduras. Me hicieron una propuesta para quedarme, pero yo tenía mis cosas por fuera y demás. Sin embargo, siempre tuve como esa espinita de pensar en qué pasaría si me quedara en este país. Y fue ya en 2019 que volví, aunque venía solo por mes y medio, que estando aquí me hicieron una propuesta, la pensé durante medio día, literal, y dije “sí, me quedo”, incluso tuve que irme a comprar ropa y luego volví a Argentina a buscar mis cosas. Fue como bien inesperado, pero me decidí porque vi oportunidades y me sentía muy cómodo aquí. Yo tuve la suerte de viajar mucho y de vivir en otros países (Estados Unidos y Colombia) y la verdad es que en Honduras me siento como en casa, así como me sentía en Argentina. Acá ando como pez en el agua. Te has referido a la calidez de los hondureños como otro distintivo especial. De hecho, has ido formando una comunidad de miles de seguidores (solo en Instagram más de 185,000). ¿Qué te ha hecho conectar así con el público? Yo digo que el hondureño es bien campechano. O sea, a donde yo llego siempre me hacen sentir bien recibido. Pero ajá, hay que decir que muchos no terminan de ver lo bonito que es Honduras, la cantidad de oportunidades que hay aquí. A mí me da pena cuando veo que se van al norte (que está bien, no los juzgo) gastando un montón de dinero que pudiesen haber invertido acá. Este es un país muy virgen en muchas cosas, entonces yo empiezo a comunicar esto en mis redes sociales, a viajar por todo Honduras, a mostrar los lugares bonitos, desde la señora que te vende la rosquilla y la semita, hasta los destinos paradisíacos y los no tan conocidos. Diría que fue así como empezamos a conectar mucho más con la gente y al día de hoy allí están siempre presentes. Y tengo otros segmentos ahí más cómicos en donde la gente se suelta, pero eso ya es aparte.

Partiendo del impacto masivo que generan las redes sociales, que lastimosamente muchas veces son depósitos y difusores de sentimientos e intenciones negativas, ¿dirías que hay una responsabilidad detrás de las personas que consideramos influenciadores? Como creadores, digamos que cada quién tiene su nicho, pero creo que el tema del odio que hay en redes sociales siempre es importante. Si alguien está haciendo algo y vos ves que le está metiendo corazón, aunque eso que haga tal vez no te gusta, está bien, sos libre de que no te guste, pero no hace falta hacer daño diciéndole que su trabajo es una basura. O sea, a fin de cuentas no sabes psicológicamente cómo la otra persona lo recibe y más hoy en día que las generaciones están un poco más sensibles. En mi caso, yo ya soy una generación un poquito más antigua y realmente a mí me resbala cuando me tiran cosas en redes. En sí, creo que se trata de ser conscientes de que tenemos poder, y que antes uno no tenía esa manera de expresarse; por ejemplo, uno miraba el diario, pero ¿cómo le criticabas al diario?, tu opinión quedaba ahí, en vos. Ahora ya sentís que tenés la autoridad de decir lo que sea. Pero debemos pensar antes de actuar, y más hoy en día que tal vez hay opiniones que compartís sin pensar y que te pueden perjudicar después.

Proyecto de vida

En cuanto a los aspectos de tu vida que han quedado un poco relegados y que de alguna manera forman parte de tu pasado en Argentina, ¿qué extrañas?, ¿el fútbol, la actuación, quizá? El fútbol sigue presente en mi vida. En mis tiempos libres es mi cable a Tierra, es como mi desconexión del día a día tan estresante. Yo sé que llega el martes, que voy a jugar al fútbol con mis amigos, y es como la hora de sacar el estrés, porque puedo ir al gimnasio a entrenar a diario, pero estoy pensando en las cosas que debo hacer. En cambio, en el fútbol no. Eso mismo me pasa cuando estoy cocinando, porque me encanta cocinar, de repente empiezo a crear ideas de este ingrediente y el otro, y al mismo tiempo me estoy olvidando de todo el relajo de cosas que tengo. Y sí me hace falta actuar. Aunque el cine es una industria a la que en Honduras le hace falta bastante desarrollo, no apoyo, pero sí desarrollo para que las producciones cinematográficas sean rentables. Me encantaría volver a actuar, tengo mis planes de hacer una película en la cual poder actuar, pero pasa que veo el costo y pienso en que no va a volver ese plata. En algún futuro espero tener la capacidad de hacerlo por amor al arte, pero por lo pronto si se me diera alguna otra oportunidad en esa área me parecería muy bien. ¿Dónde están en específico tus prioridades a mediano plazo y qué te ves haciendo en un par de años? ¿Siempre en Honduras? Siempre en Honduras y siempre en los medios, salvo que me surgiera alguna oportunidad que sienta que no puedo rechazar, pero por lo pronto mi idea es enfocarme tanto en mi trabajo en televisión como en la productora (Grupo Leone) y estoy desarrollando otras cosas paralelas. Me encanta el turismo, entonces estoy evaluando ciertas opciones turísticas ya propias que muy pronto las voy a ir tirando poco a poco. Los frutos de aquí los voy a tirar por allá, por el lado del turismo, porque en algún momento sí me gustaría como desligarme un poquito de la publicidad y dedicarme más a los que más me gusta y me da paz. En la publicidad el día a día es un corre corre y un estrés constante. Creo que habrá un momento en que tendré que marcar un stop, haré televisión por gusto y viviré del turismo. Obviamente pienso crear una familia en el momento que tenga que ser. Tengo 35 años y es algo que no se ha dado todavía, pero no siento esa presión social de que tenés que hacerlo a tal edad porque si no está mal o que tenés que tener hijos tal edad. Yo me desligo bastante de eso, lo respeto pero no lo comparto. Cuando tenga que ser será, al final cada quien va trazando su propio camino.