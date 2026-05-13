Grammys 2027 apuestan por el streaming en su próxima edición

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ceremonia número 69 se realizará el 7 de febrero de 2027 y pondrá fin a una relación de más de medio siglo con la CBS, para iniciar una nueva etapa de transmisión en ABC, Hulu y Disney+ en Estados Unidos.

El evento se celebrará en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, mientras que la lista de nominados será revelada el 16 de noviembre de 2026.

Aunque aún no se confirma oficialmente la producción del show, todo apunta a que Ben Winston continuaría liderando la organización, función que desempeña desde 2021.