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Grammys 2027 apuestan por el streaming en su próxima edición

La próxima edición de los Premios Grammy marcará un giro significativo en la forma en que el público verá la gala más importante de la música

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 19:30
Grammys 2027 apuestan por el streaming en su próxima edición

Bad Bunny recibió un reconocimiento durante la edición anterior de los Grammy.

 Foto: Cortesía

Los Ángeles, Estados Unidos.- La ceremonia número 69 se realizará el 7 de febrero de 2027 y pondrá fin a una relación de más de medio siglo con la CBS, para iniciar una nueva etapa de transmisión en ABC, Hulu y Disney+ en Estados Unidos.

El evento se celebrará en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, mientras que la lista de nominados será revelada el 16 de noviembre de 2026.

Aunque aún no se confirma oficialmente la producción del show, todo apunta a que Ben Winston continuaría liderando la organización, función que desempeña desde 2021.

Una jugada estratégica en la guerra del entretenimiento

El cambio de señal no es casual. Forma parte de una estrategia de Disney para consolidar su dominio en eventos en vivo durante 2027. La compañía busca reunir en su ecosistema televisivo y digital algunos de los espectáculos más vistos del año, incluyendo importantes eventos deportivos y cinematográficos.

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La apuesta apunta a reforzar la audiencia en streaming, un terreno donde las premiaciones buscan mantenerse relevantes ante el cambio de hábitos del público. Con la llegada a nuevas plataformas, la gala aspira a captar audiencias más jóvenes y ampliar su alcance internacional.

Calendario y proceso de votación

El periodo de elegibilidad para competir en los premios abarcará del 31 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2026. El proceso de votación seguirá su calendario habitual:

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Primera ronda: del 12 al 22 de octubre de 2026. Ronda final: del 10 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

Con esta transición, los Grammy buscan reinventarse sin perder su esencia, adaptándose a una industria musical cada vez más digital y a una audiencia que consume entretenimiento en múltiples pantallas.

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Redacción web
Scarleth Rodríguez

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