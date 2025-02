¿Los Grammy 2025 perdieron audiencia? Esto dicen las cifras oficiales

3

El evento, conducido por Trevor Noah, se destacó por sus impresionantes presentaciones, entre ellas las de Chappell Roan, The Weeknd, Doechii, Charli XCX y Stevie Wonder.

Beyoncé hizo historia al ganar su primer premio a Álbum del Año con Cowboy Carter, mientras que Kendrick Lamar se llevó el galardón por Not Like Us.

Además de premiar lo mejor de la música, los Grammy 2025 demostraron su impacto social al recaudar 9 millones de dólares para la ayuda a damnificados por los incendios en Los Ángeles. Asimismo, la Academia de la Grabación y MusiCares lograron recaudar 24 millones en donaciones durante el fin de semana.