Gobierno británico publicará archivos oficiales vinculados al expríncipe Andrés

La divulgación de documentos es clave para esclarecer cómo fue designado Andrés Mountbatten-Windsor fue designado en un puesto diplomático

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 11:17
Andrés fue arrestado el pasado jueves 19 de febrero, pero fue dejado en libertad horas después.

Londres, Inglaterra.-El gobierno del Reino Unido anunció que hará públicos los expedientes oficiales relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional, una decisión que surge en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunta mala conducta durante el ejercicio de ese cargo público.

La medida fue respaldada por la administración del primer ministro británico Keir Starmer, luego de que el Parlamento aprobara la divulgación de documentos considerados clave para esclarecer cómo fue designado Andrés Mountbatten-Windsor en un puesto diplomático que ocupó durante casi una década.

Según lo informado, los archivos incluyen informes de evaluación, correspondencia oficial y análisis internos elaborados por el Gobierno británico al momento de crear el cargo y designar al entonces duque de York como enviado comercial en 2001.

La decisión llega tras la apertura de una investigación policial iniciada después de que autoridades estadounidenses publicaran correos electrónicos que sugerirían que Andrés habría compartido información gubernamental confidencial mientras ejercía funciones oficiales, algo prohibido por las normas de confidencialidad del servicio público británico.

El escándalo está vinculado además a su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, cuyo entorno vuelve a estar bajo escrutinio tras nuevas revelaciones que motivaron investigaciones tanto políticas como judiciales en el Reino Unido.

De acuerdo con el gobierno, la publicación de los documentos busca responder a la presión pública y parlamentaria por mayor transparencia, especialmente después del arresto del expríncipe bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público relacionado con su etapa como representante comercial.

Autoridades británicas señalaron que la divulgación podría tardar debido al volumen de archivos históricos y a la necesidad de evitar interferencias con las investigaciones policiales aún en curso.

El expríncipe Andrés todavía sigue en la línea de sucesión al trono británico

