Gobierno británico publicará archivos oficiales vinculados al expríncipe Andrés

Londres, Inglaterra.-El gobierno del Reino Unido anunció que hará públicos los expedientes oficiales relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional, una decisión que surge en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunta mala conducta durante el ejercicio de ese cargo público.

La medida fue respaldada por la administración del primer ministro británico Keir Starmer, luego de que el Parlamento aprobara la divulgación de documentos considerados clave para esclarecer cómo fue designado Andrés Mountbatten-Windsor en un puesto diplomático que ocupó durante casi una década.

Según lo informado, los archivos incluyen informes de evaluación, correspondencia oficial y análisis internos elaborados por el Gobierno británico al momento de crear el cargo y designar al entonces duque de York como enviado comercial en 2001.