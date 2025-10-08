La gira de Gloria Trevi llega en formato documental en "La Trevi: sin filtro"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante mexicana Gloria Trevi estrenará la serie documental 'La Trevi: sin filtro', un retrato íntimo que sigue a la artista durante su gira mundial 'Mi soundtrack' y que estará disponible a partir del 24 de octubre.

El proyecto de la plataforma Vix mostrará aspectos personales y profesionales de su vida, desde los escenarios frente a miles de seguidores, hasta en la intimidad de su hogar y el tiempo que pasa con su familia.

"Mi vida y mi carrera siempre han estado en el ojo público, muchas veces contadas por otros. Esta serie es una ventana a quién soy hoy... Es cruda, es real, pero soy yo: ¡sin filtro!", expresó la cantante en un comunicado.

La serie es una producción de JK Media Group, y fue creada por Sebastián Jiménez, quien trabajó con Trevi en el pasado en proyectos como 'A toda Gloria', una serie de telerrealidad que seguía la vida de la cantante mientras se preparaba para salir de gira, y quien tiene en puerta series como 'Ninel Conde sin filtros', según la base de datos en línea especializada en cine, IMDb.