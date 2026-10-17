Gira "Cuarto Azul": Aitana debuta en Latinoamérica enferma

Bogotá, Colombia.- La cantante española Aitana inauguró este viernes en el Movistar Arena de Bogotá el tramo latinoamericano de su gira "Cuarto Azul" con un concierto en el que ha reconocido que actuaba con fiebre y dolor de estómago. "Desde que he salido estoy con fiebre y mucho dolor de estómago, entonces lo siento si en algún momento habéis notado que no lo estoy dando todo", dijo la artista durante una actuación que reunió a sus seguidores colombianos y a fans llegados de otros países de la región.

La cantante explicó que llevaba desde mayo de gira por España, donde ha ofrecido alrededor de veinticinco conciertos, y que habían pasado tres semanas desde su más reciente actuación. "Sois los primeros de Latinoamérica", celebró ante el público bogotano, al que agradeció la acogida y la presencia de seguidores llegados de países como Uruguay, Costa Rica y Venezuela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aitana, quien regresó a Colombia tres años después de su anterior presentación, contó que llegó al país el miércoles y que aprovechó para visitar el cerro de Monserrate, una experiencia que ha calificado de "increíble".

"Colombia es un país maravilloso", afirmó la artista, que también mencionó las arepas y el ajiaco entre sus impresiones de la gastronomía local.

De la intimidad al baile