Georgina desata burlas hablando inglés durante entrevista en Arabia Saudita

Posteriormente, se refirió a su vestido de diseñador. “I tell veinticuatro hours before, I need a dress and he prepare with me”, explicó combinando palabras en ambos idiomas.

El mencionado video de la entrevista se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde los usuarios hicieron mofa de su manera de hablar inglés, generando incluso memes del bochornoso momento.