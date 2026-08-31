Galliano se aparta del Met por su pasado antisemita

Los Ángeles, Estados Unidos.- El diseñador británico John Galliano ha decidido apartarse de la exposición que el Metropolitan Museum of Art iba a dedicarle en el marco del Met Gala 2027. El anuncio se produjo este lunes a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que la decisión responde a "mucha reflexión" tras conversar con las partes implicadas.

Galliano explicó que no desea que el debate en torno a su figura coloque al museo "en una posición difícil" ni reste protagonismo al trabajo del Costume Institute. También reconoció que una exposición centrada en su obra "resultaría dolorosa para algunas personas". La polémica se origina en 2011, cuando el diseñador fue grabado en un bar de París mientras pronunciaba comentarios racistas y antisemitas contra un grupo de personas que lo increpaban. En aquella grabación, Galliano llegó a decir "adoro a Hitler" y añadió que las madres y padres de quienes lo grababan "serían gaseados y muertos". En el juicio posterior salieron a la luz testimonios de otras denunciantes que aseguraron haber sido insultadas por el diseñador en incidentes similares.

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Aquellas declaraciones derivaron en su condena por antisemitismo en Francia, su salida de Christian Dior y la retirada de la Legión de Honor que le había concedido el Estado francés. A ello se sumó que la fecha inicialmente prevista para la muestra, el primer lunes de mayo de 2027, coincide con el Yom HaShoah, jornada de conmemoración del Holocausto. Según había informado The New York Times, patrocinadores y miembros del patronato del museo estudiaban trasladar la fecha ante la amenaza de varios donantes de retirar sus aportaciones.