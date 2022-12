Fonseca en Honduras: “Bienvenidos siempre a mi corazón”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una mezcla de vallenato, música tropical, pop, balada y ritmos folclóricos colombianos, el concierto de Fonseca en Tegucigalpa fue un completo regalo a quienes se dieron cita para recibirlo con el corazón y los brazos abiertos en su regreso a Honduras.



“Quiero que apaguemos todo solo por un día, que me mires a los ojos como aquella vez” comenzó a sonar en el Nacional de Ingenieros Coliseum al punto de las 9:00 PM de este jueves 1 de diciembre, dándole la bienvenida al último mes del año y despidiendo un 2022 repleto de conciertos.



Las voces del público se unieron a él para cantar y bailar “En vivo y en directo”, “Háblame bajito”, “Vine a buscarte”, “Entre mi vida y la tuya” y “Enrédame”, de los álbumes “Viajante” (2022), “Conexión” (2015) y “Gratitud” (2008), como preámbulo a las primeras referencias que el artista dirigiría a su audiencia.



“No hay palabras para agradecer la energía que estoy recibiendo ahora. Vine a Honduras por primera vez allá por el 2005 o 2006, y recuerdo este mismo cariño. Bienvenidos a ‘Viajante tour’ y bienvenidos siempre a mi corazón”, expresó el intérprete mientras daba por inaugurada la fiesta.



La noche transcurrió dejando sonar “Desde que no estás”, “Pasa” y la emblemática “Te mando flores”. Al son de “Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos, para encontrarnos los dos” la multitud se estremeció y el ambiente se tornó cada vez más eufórico y entusiasta.



En su segunda intervención, hizo una especial referencia al título de su tercer disco de estudio, compartiendo con sus seguidores cómo aprendió a vivir la vida en modo “Gratitud”. “La gratitud de levantarse por la mañana y dar las gracias por estar aquí, creo que es algo tan sencillo de practicar. Yo doy las gracias por ese año que hizo que yo viniera por primera vez a Honduras”, expresó.



La noche se pintó de matices aún más románticos y suaves cuando temas como “Ven” y “Prometo” impregnaron nostalgia entre quienes lo acompañaron en cada letra. Con guitarra en mano, el colombiano se encargó de continuar plasmando sobre el escenario la esencia de su música.



Finalmente, llegadas las 11:00 de la noche, después de un disfrutado espacio de vallenato y ritmos movidos, parecía que había llegado la hora de despedirse, pero al escuchar los gritos del público pidiendo “otra” canción, Fonseca regresó al escenario para cerrar con “Arroyito” y “Eres mi sueño”, porque no podía ser de otra forma.