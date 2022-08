Aunque la intérprete de “ Waka waka ” no ha dicho si en realidad se inspiró en el actor mexicano o si la similitud se debe a una casualidad, los internautas comenzaron a realizar sus teorías y a insinuar que se trataba de un plagio, por lo que cobró fuerza la versión de que Florinda Meza, quien en el pasado se ha mostrado muy celosa con la propiedad intelectual de su esposo, planeaba demandar a la cantante.

“No hay razón ni fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, enfatizó.

Las conocidas Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa, comentaron que Piqué y Marti “se besaron y hubo muchos gestos de complicidad, abrazos y caricias... No se escondieron”.

El jugador del FC Barcelona fue fotografiado este fin de semana junto a su nueva pareja Clara Chia Marti en un concierto durante el SummerFest Cerdanya donde la pareja se veía muy enamorada, no pararon de besarse y abrazarse.

En estos días también se viralizaron las imágenes que confirmarían que Piqué, de 35 años, está saliendo con una mujer que no es la madre de sus hijos, Sasha y Milan Piqué Mebarak.

Fue hace unas semanas que el periódico “ The Sun ” reveló la identidad de la mujer, que tendría 23 años y que trabaja en la productora del futbolista, la que le habría robado el corazón tras su separación con la colombiana Shakira.

Una de las tantas batallas protagonizadas por Florinda Meza fue contra un hijo de Roberto Gómez Bolaños en mayo de 2021.

Según informes de Ricardo Pous, abogado de Florinda Meza, ella puede utilizar, de manera legal, los derechos de Chespirito, a pesar de que la propiedad intelectual la heredó su hijo Roberto Gómez Fernández. El experto en leyes sostuvo que existe un vacío legal en el testamento y eso permite que Florinda utilice a su gusto su imagen.

“Los derechos de propiedad intelectual designados a favor de su hijo Roberto Gómez Fernández están intactos, de eso no hay duda, pero al no haber una reacción específica dentro del testamento relacionada con derechos biográficos de Don Roberto Gómez Bolaños y derechos de imagen de Don Roberto Gómez Bolaños, es la parte en la que no hay una exclusividad”, agregó Pous.

Y en ese entonces, dijo que la viuda tenía una excelente comunicación y relación con los hijos de Gómez Bolaños, pero esto fue desvirtuado después cuando se supo que se enfrentarían legalmente, pues Roberto Gómez Fernández la dejó fuera de las negociaciones que mantuvo con una empresa televisiva para la retransmisión de los programas de su padre.

Además, la viuda de Chespirito dijo que iniciaría un juicio intestamentario para quedarse con los derechos del nombre de Roberto Gómez Bolaños.