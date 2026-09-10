Vuelve la "Fiesta del Cine" con entradas a solo 45 lempiras en Cinemark Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cinemark invita a todos los amantes del cine a celebrar una nueva edición de la "Fiesta del Cine", una iniciativa que se realiza en Honduras desde 2022 y que este año volverá del 7 al 11 de septiembre de 2026 con precios especiales en Cinemark Honduras.
Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia cartelera con tarifa especial de 45 Lempiras por entrada para funciones en formatos 2D, incluyendo por el mismo precio, acceso a la Sala XD, butacas D-Box y a butacas Premier, según disponibilidad.
La promoción llega en un momento ideal para disfrutar de algunos de los títulos más esperados y taquilleros de la temporada.
La cartelera incluye opciones para toda la familia como "Tadeo y la lámpara maravillosa" y "Paw Patrol: La dino película"; propuestas para los amantes del suspenso y el terror como "El Heladero", del reconocido director Eli Roth; además de éxitos de taquilla como "Spider-Man: Un nuevo día", "La Odisea" y "Coyote vs Acme" que está sorprendiendo a cinéfilos en todo el mundo.
"Esta es una gran oportunidad para venir al cine con familiares, amigos e incluso con compañeros de trabajo. Pagar solo 45 Lempiras por una entrada 2D en pantalla regular o pantalla XD, o en Butaca Premier o D-Box; nos permite disfrutar de más películas durante toda la semana y vivir la experiencia del cine al máximo", afirmó Enrique Artiga, Director de Mercadeo de Cinemark para Centroamérica.
Las entradas podrán adquirirse directamente en las taquillas de cualquier complejo Cinemark. Asimismo, los clientes que deseen ahorrar tiempo podrán comprarlas de forma anticipada a través de la App de Cinemark o en www.cinemarkca.com.
"En nuestras salas procuramos ofrecer siempre la mejor tecnología de proyección, sistemas de audio envolvente de última generación y productos de la más alta calidad en nuestra dulcería, para que cada visita se convierta en una experiencia extraordinaria", destacó Christian Flores, Gerente de Mercadeo de Cinemark Honduras.
Con esta promoción, Cinemark reafirma su compromiso de acercar el entretenimiento a más hondureños y convertir la experiencia de ir al cine en una actividad accesible para todos.
Cinemark tiene ubicaciones en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba; donde ofrece a todos sus clientes la mejor calidad en proyección de películas, las más cómodas butacas y la mejor selección en dulcería.