Vuelve la "Fiesta del Cine" con entradas a solo 45 lempiras en Cinemark Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cinemark invita a todos los amantes del cine a celebrar una nueva edición de la "Fiesta del Cine", una iniciativa que se realiza en Honduras desde 2022 y que este año volverá del 7 al 11 de septiembre de 2026 con precios especiales en Cinemark Honduras.

Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia cartelera con tarifa especial de 45 Lempiras por entrada para funciones en formatos 2D, incluyendo por el mismo precio, acceso a la Sala XD, butacas D-Box y a butacas Premier, según disponibilidad.

La promoción llega en un momento ideal para disfrutar de algunos de los títulos más esperados y taquilleros de la temporada.

La cartelera incluye opciones para toda la familia como "Tadeo y la lámpara maravillosa" y "Paw Patrol: La dino película"; propuestas para los amantes del suspenso y el terror como "El Heladero", del reconocido director Eli Roth; además de éxitos de taquilla como "Spider-Man: Un nuevo día", "La Odisea" y "Coyote vs Acme" que está sorprendiendo a cinéfilos en todo el mundo.