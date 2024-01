“Uno tiene que agradecerle a Dios aunque uno no se explique el porqué de las cosas, al final él sabe porque lo hace”, expresó Zúniga.

Por otro lado, enfatizó la idea de que los maliciosos se autodestruyen, pero también compartió un consejo sobre la importancia de no ser hipócrita.

Según su opinión, es esencial vivir de acuerdo con los principios que se predican y no tener un corazón lleno de maldad.

La periodista también abordó el tema de su carácter fuerte y pesado, pero destacó que eso no la convierte en una mala persona. Afirmó que no busca pasar por encima de los demás para lograr sus objetivos, algo que, según ella, no todos pueden afirmar.

“Quiero dejar en claro que si ustedes preguntan por Fany Zúniga, quienes me conocen siempre van a decir lo siguiente: Es una excelente profesional pero también es una mujer con un carácter de perro... Porque soy delicada, porque tengo carácter fuerte, porque tengo carácter pesado, pero no por eso soy una mala persona”, agregó la periodista.

Fany señaló la importancia de que las empresas confíen en sus empleados por su capacidad profesional y no por otras razones. Destacó que es fundamental valorar el talento y asegurarse de que las oportunidades se basen en el mérito.