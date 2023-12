“A mi hija no la encontró en la esquina. Siempre ha sido una muchacha de casa, con modales y valores”, continuó diciendo la indignada madre de familia.

“Aunque muchas personas me critiquen, solo la cuchara sabe el mal de la olla y solo mi esposo y yo sentimos el malestar con él por no dar la cara por ella”, externó.

Después de varios días de polémica la presentadora se pronunció en redes sociales y afirmó que ya se encontraba en casa con su familia. A su vez, dejó en claro que no se volvería a pronunciar al respecto, pues no está de acuerdo en que la gente opine de su vida.

“Estoy consciente de que trabajar en un medio tan influyente como HCH hace que la audiencia tenga interés particular en mi vida, pero no deja de sorprenderme la capacidad de la gente para opinar sin siquiera conocerme... Gracias por su interés, pero no hay motivos para preocuparse”, expresó Alisson a través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

“Tuve un momento de desacuerdo familiar, pero amo y respeto a mis papás por sobre todas las cosas. Estoy en mi casa y cualquier mal entendido ha quedado en el pasado”, agregó Mejía.