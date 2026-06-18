Fallece el cantante Álex Bueno, considerado el pionero de la bachata

República Dominicana.- Temas como "Jardín Prohibido" o "Que vuelva", lo convirtieron en un ícono del merengue y la bachata cuyo legado no será olvidado. El cantante dominicano Álex Bueno, falleció este jueves a los 62 años de edad en Nueva York. La leyenda dominicana perdió la batalla tras complicaciones durante el tratamiento contra el cáncer que se le detectó el año pasado, confirmó su equipo a través de redes sociales.

Autor de canciones que han marcado generaciones, Bueno, fue diagnosticado en septiembre de 2025 con un pequeño tumor cerebral, por lo que fue trasladado a Estados Unidos, donde fue sometido a una cirugía para extirpar la lesión. Más tarde le fueron detectadas células cancerígenas en el tumor, por lo que fue sometido a un tratamiento oncológico preventivo que evolucionó favorablemente y sin secuelas neurológicas. Más tarde su estado de salud se complicó aún más. Posteriormente, durante los estudios de seguimiento, se identificaron células cancerígenas en otras partes de su organismo.

Con un emotivo mensaje la familia anunció su deceso y agradeció a sus seguidores las muestras de cariño hacia el artista y su familia, y pidió comprensión y respeto a la privacidad que necesitan en este momento. “Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, indicó este jueves el equipo del cantante.

Legado musical

Además, el equipo del artista agradeció "las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor", y pidió "comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad". Canciones de su autoría como "Buscando un confidente" y "Yo me iré" fueron vitales en la construcción de una sólida carrera musical en géneros como el merengue, la bachata y la salsa. Alex Bueno nació el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, República Dominicana. Era considerado una de las voces más representativas del merengue y la bachata, construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en la música tropical.