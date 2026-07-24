Fallece Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck

Miami, Estados Unidos.- Chris Anne Affleck, madre de los actores Casey y Ben Affleck , ha muerto a los 83 años tras ser diagnosticada de un cáncer de páncreas en diciembre de 2025, según publica People.

Chris Anne Affleck falleció el pasado 2 de junio, pero la noticia se ha hecho pública ahora según añade el medio.

Trabajó durante 34 años como profesora en una escuela pública y fue una destacada activista por los derechos civiles.

Su papel fue clave en los inicios de la carrera de sus hijos. Ben Affleck consiguió sus primeros papeles gracias a la amistad de su madre con la directora de casting Patty Collins.