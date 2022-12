La extraña fotografía con la que Thalía confunde a sus fans en redes sociales

Pero aunque la joya era bellísima y su maquillaje y peinado lucían impecables, los internautas se fijaron más en las facciones de su rostro.

Algunos dijeron haberla confundido con un travesti, otros dijeron que se le pasó la mano con los procedimientos estéticos o con el filtro de su celular. El punto en el que todos coincidieron fue que ella ya no se parecía a la Thalía que admiraban por su belleza.

“Definitivamente tu cara cambió, no entiendo por qué tanta obsesión por quererse ver de 20 años, disculpa que te lo diga”. “Nena, qué te paso en esta foto”. “Se ve como hinchada de la cara y mucho filtro”. “La carilla de los dientes no está pareja, despide a tu dentista”. “Perdón, pero creí que era un hombre hasta que vi bien la imagen. El comentario no es ofensivo”. “Pensé que era una drag queen imitando a Thalía”. “Perdón... Pero se parece un travesti”, fueron algunos de los comentarios más frecuentes.