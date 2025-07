Eva Longoria dirigirá adaptación al cine de Anita de Monte Laughs Last

Paralelamente con sus roles anteriores, Longoria sigue fuerte detrás de cámaras: dirigió la película biográfica Flamin' Hot (2023), su debut como directora en cine, y recientemente su productora Hyphenate Media Group sumó proyectos como adaptar Call My Agent! al español y lanzar Buscando Francia en 2026.

En el cine, aparece en la comedia Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip (Disney+, marzo 2025), además de preparar títulos futuros como The Pickup (Amazon, agosto 2025) y The Fifth Wheel (Netflix), donde asumirá el rol de directora.