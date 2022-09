Eugenio Derbez: así fue el terrible accidente que le destrozó el hombro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Eugenio Derbez rompió el silencio sobre lo que en realidad había pasado durante el accidente que lo dejará inhabilitado por más de seis meses.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el famoso actor y director decidió contar como fue que terminó con 15 fracturas en el hombre y el brazo.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, confesó el mexicano con la voz cansada.

“Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, añadió.

Recordó que “faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada”.