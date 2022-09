Alessandra Rosaldo revela que el hombro de Eugenio Derbez será reemplazado

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, reveló nuevos detalles sobre la operación a la que tuvo que ser sometido el comediante mexicano tras sufrir un accidente.

Aunque inicialmente solo se había dicho que tenía que ser intervenido, nunca se reveló dónde se habría lastimado hasta ahora que Rosaldo mencionó que la lesión fue en el hombro y que es muy probable que sea intervenido quirúrgicamente una vez más.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, declaró la también cantante.

La exintegrante de Sentidos Opuestos prefirió no revelar detalles de cómo ocurrió el accidente, sin embargo dejó claro que no fue mientras filmaba una película como se conoció.

VEA AQUÍ: Ellas son las mamás de los hijos de Eugenio Derbez

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir, pero filmando no fue”, afirmó.

Asimismo, comentó que los dolores que ha sufrido su esposo han sido demasiado fuertes, incluso tomando analgésicos.

“Está bien, con mucho dolor, pero está bien, creo que esa es la peor parte (que se tiene que quedar quieto)”, apuntó.

También agradeció las muestras de cariño que ha recibido y hasta confesó que apagaron el celular de Derbez porque no paraba de sonar.