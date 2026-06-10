EE UU advierte sanciones a influencers que trabajen con visa turista durante el Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos .- Creadores de contenido e influenciadores extranjeros que ingresan a EE.UU. con una visa de turista para crear material del que recibirán ingresos económicos incumplen las condiciones de su entrada al país, por lo que se exponen a ser sancionados hasta con la expulsión, advirtieron autoridades migratorias de cara al Mundial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) subrayó que los extranjeros que ingresan al país con visas B-2 (turismo) no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por actividades realizadas dentro del país.

Se espera que el Mundial atraiga a EE.UU. a una gran cantidad de creadores de contenido independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE.

La agencia agregó que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de EE.UU. durante su estancia—se considera trabajo y requiere el visado correspondiente.