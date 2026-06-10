“Te amo... Dios así lo permita”, el último mensaje de Sandra Díaz a su esposo tras desearle un año más de vida

Su carrera se caracterizó por transmitir alegría, consejos culinarios y una filosofía de vida basada en la creatividad y el amor por los detalles, lo que le permitió ganarse el cariño de miles de televidentes. Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida, recuerdos y fotografías que reflejan el impacto que tuvo en la vida de quienes la siguieron durante años.