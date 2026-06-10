“Te amo... Dios así lo permita”, el último mensaje de Sandra Díaz a su esposo tras desearle un año más de vida

El emotivo intercambio de mensajes entre la chef Sandra Díaz y su esposo Juan Fernando Lobo conmueve en redes sociales tras confirmarse su fallecimiento el mismo día de su cumpleaños.
Horas antes de su muerte, la presentadora respondió con un mensaje de amor a su esposo, sin imaginar que sería su última interacción pública.
La historia de la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle ha conmovido profundamente a Honduras no solo por su trayectoria en la televisión y la gastronomía, sino también por un último intercambio de mensajes que hoy adquiere un significado especial.
La chef falleció este 10 de junio, fecha que coincidía con su cumpleaños, lo que ha intensificado el impacto emocional entre familiares, amigos y seguidores que la acompañaron durante su carrera.
En medio de las muestras de duelo, ha cobrado relevancia un mensaje publicado en redes sociales por su esposo, Juan Fernando Lobo, conocido como “Juanfer”, quien le dedicó palabras cargadas de amor y admiración en su día especial.
En la publicación, acompañada de varias fotografías de la pareja, Lobo expresó el cariño que sentía por la chef, destacando su personalidad, su talento y la forma en que iluminaba su vida cotidiana.
“Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
El mensaje continuaba con una descripción emotiva en la que resaltaba la admiración que sentía por ella, refiriéndose a su sonrisa, su carisma y la forma en que, según sus palabras, “hacía maravillas” en cada aspecto de su vida.
Minutos u horas después de esa publicación, Sandra Díaz respondió con un mensaje breve pero cargado de sentimiento, que hoy ha tomado un valor profundamente simbólico para quienes la recuerdan.
“Gracias amor, te amo muchísimo más, amén, Dios así lo permita”, escribió la chef, sin saber que sería su último cumpleaños.
La respuesta ha sido ampliamente compartida en redes sociales, donde usuarios han resaltado la carga emocional del intercambio y la coincidencia con el día de su fallecimiento, lo que ha generado múltiples muestras de solidaridad hacia su familia.
Sandra Díaz, conocida por su participación en programas de televisión como “Hoy es tu día” y “Venga la Alegría”, dejó una huella importante en la televisión hondureña gracias a su cercanía con el público y su pasión por la cocina.
Su carrera se caracterizó por transmitir alegría, consejos culinarios y una filosofía de vida basada en la creatividad y el amor por los detalles, lo que le permitió ganarse el cariño de miles de televidentes. Tras conocerse su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida, recuerdos y fotografías que reflejan el impacto que tuvo en la vida de quienes la siguieron durante años.
Hoy, ese último intercambio de palabras entre Sandra y su esposo se ha convertido en un símbolo de amor, ternura y despedida inesperada, que muchos seguidores han interpretado como un momento profundamente humano dentro de la tragedia.