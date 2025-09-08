Emma Myers: "No me parezco en nada a Enid", su personaje en "Merlina"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Emma Myers, la actriz que conquistó a la audiencia mundial como la extrovertida y colorida Enid Sinclair en la serie "Merlina" (Wednesday), hizo varias revelaciones.

En su más reciente entrevista con la revista People la intérprete fichada por Netflix dijo, entre otras cosas, que, en la vida real, no tiene nada en común con su personaje. “La verdad, no creo que me parezca en nada a Enid”, admitió Myers, quien se describe como una persona mucho más reservada y sobria que la fiel compañera de Merlina Addams.

Aun así, reconoce que con el tiempo ha aprendido a ganar confianza y a sentirse más cómoda consigo misma: "He crecido un poco más en mi propia piel. Ahora me siento un poco más segura, eso sí".

La actriz de 23 años está viviendo un momento de ascenso meteórico en su carrera. Desde el éxito de "Merlina", que la catapultó a la fama internacional, Myers se ha ganado millones de seguidores en redes sociales y ha sumado nuevos proyectos a su lista. Ya formó parte del elenco de "Una película de Minecraft" (estrenada en abril de 2025), protagonizará la segunda temporada de "Asesinato para principiantes" (A Good Girl’s Guide to Murder) y prestará su voz en "Angry Birds 3: la película".