Hunter Doohan, de Wednesday: edad, proyectos y todo sobre su esposo

Hunter Doohan es un actor estadounidense que ha alcanzado la fama mundial al interpretar a Tyler Galpin, un personaje que se vuelve más oscuro de lo que parece en la serie Wednesday, de Netflix. ¿Qué más sabe sobre él?
Ha sido justo esta interpretación la que ha elevado su popularidad, principalmente, entre las fans femeninas de la producción, que han encontrado en él a una especie de villano incomprendido más atractivo de lo usual.
Aunque Hunter es parte del proyecto desde la primera temporada, que debutó en la plataforma en 2022, ha sido el estreno de esta segunda entrega -donde se le ve con aún más protagonismo- lo que ha reavivado la euforia entre las seguidoras. Incluso, el actor es sujeto de memes que lo colocan como un nuevo "sex symbol".
Detrás de cámaras, el actor de 31 años mantiene una excelente relación con sus compañeros de set. De hecho, suele compartir fotografías junto a varios de ellos en actividades fuera de lo laboral, dejando en claro que más que un lazo profesional ha logrado entablar amistad con ellos.
Pero previo a la llegada de Wednesday, Hunter Doohan ya se desempeñaba como actor, escritor e incluso director de proyectos con un perfil menor.
Se interesó por la actuación desde joven a través del teatro escolar y comunitario. Tras graduarse, se mudó a Los Ángeles, donde trabajó en varios empleos mientras se formaba como actor y hacía castings.
Antes de saltar a papeles más conocidos, tuvo uno de sus primeros protagónicos en el cortometraje Soundwave (2018), donde interpretó a Ben Boyles.
Tras ganar experiencia en un rodaje como figura principal, pudo abrirse paso hacia producciones más grandes como Truth Be Told y, posteriormente, Your Honor y Wednesday.
En otra de sus facetas, Hunter se desempeña como modelo de diversas marcas que van desde la ropa interior masculina, hasta la perfumería de alta gama y los sellos de diseñador.
En cuanto a su vida personal, se sabe que nació el 18 de enero de 1994 en Fort Smith, Arkansas. Y es nacionalizado estadounidense.
Es hijo del tenista profesional australiano Peter Doohan y su madre es Angie Harper Carmichael. Tiene un hermano mayor que es entrenador de tenis.
Y aunque actualmente se ha convertido en "el crush" de muchas, la verdad es que Hunter no está soltero. De hecho, tampoco tiene un interés sexual o afectivo por el género femenino.
El actor se identifica como queer y está casado con el productor Fielder Jewett desde junio de 2022.
Aunque su pareja mantiene privado su perfil de Instagram, Hunter suele postear fotografías junto a él, ya sea mientras viajan, salen a cenar, asisten a eventos sociales o simplemente comparten en la intimidad de su hogar.
El actor no escatima en demostrar su lado romántico ni se restringe de presumir que es un hombre felizmente casado y bien correspondido.
Además, tanto él como su pareja comparten un amor incondicional hacia los animales. Tienen varias mascotas y pasean junto a ellas.