Hunter Doohan, de Wednesday: edad, proyectos y todo sobre su esposo

Alcanzó la fama mundial como Tyler Galpin en la serie Wednesday, de Netflix, que recién estrenó su segunda temporada. Pero, ¿quién es realmente Hunter Doohan?

  • 11 de agosto de 2025 a las 13:17
Hunter Doohan es un actor estadounidense que ha alcanzado la fama mundial al interpretar a Tyler Galpin, un personaje que se vuelve más oscuro de lo que parece en la serie Wednesday, de Netflix. ¿Qué más sabe sobre él?

Fotos: Instagram.
Ha sido justo esta interpretación la que ha elevado su popularidad, principalmente, entre las fans femeninas de la producción, que han encontrado en él a una especie de villano incomprendido más atractivo de lo usual.

 Foto: Instagram.
Aunque Hunter es parte del proyecto desde la primera temporada, que debutó en la plataforma en 2022, ha sido el estreno de esta segunda entrega -donde se le ve con aún más protagonismo- lo que ha reavivado la euforia entre las seguidoras. Incluso, el actor es sujeto de memes que lo colocan como un nuevo "sex symbol".

 Foto: Instagram.
Detrás de cámaras, el actor de 31 años mantiene una excelente relación con sus compañeros de set. De hecho, suele compartir fotografías junto a varios de ellos en actividades fuera de lo laboral, dejando en claro que más que un lazo profesional ha logrado entablar amistad con ellos.

 Foto: Instagram.
Pero previo a la llegada de Wednesday, Hunter Doohan ya se desempeñaba como actor, escritor e incluso director de proyectos con un perfil menor.

 Foto: Instagram.
Se interesó por la actuación desde joven a través del teatro escolar y comunitario. Tras graduarse, se mudó a Los Ángeles, donde trabajó en varios empleos mientras se formaba como actor y hacía castings.

 Foto: Instagram.
Antes de saltar a papeles más conocidos, tuvo uno de sus primeros protagónicos en el cortometraje Soundwave (2018), donde interpretó a Ben Boyles.

 Foto: Instagram.
Tras ganar experiencia en un rodaje como figura principal, pudo abrirse paso hacia producciones más grandes como Truth Be Told y, posteriormente, Your Honor y Wednesday.

 Foto: Instagram.
En otra de sus facetas, Hunter se desempeña como modelo de diversas marcas que van desde la ropa interior masculina, hasta la perfumería de alta gama y los sellos de diseñador.

 Foto: Instagram.
En cuanto a su vida personal, se sabe que nació el 18 de enero de 1994 en Fort Smith, Arkansas. Y es nacionalizado estadounidense.

 Foto: Instagram.
Es hijo del tenista profesional australiano Peter Doohan y su madre es Angie Harper Carmichael. Tiene un hermano mayor que es entrenador de tenis.

Foto: Instagram.
Y aunque actualmente se ha convertido en "el crush" de muchas, la verdad es que Hunter no está soltero. De hecho, tampoco tiene un interés sexual o afectivo por el género femenino.

 Foto: Instagram.
El actor se identifica como queer y está casado con el productor Fielder Jewett desde junio de 2022.

 Foto: Instagram.
Aunque su pareja mantiene privado su perfil de Instagram, Hunter suele postear fotografías junto a él, ya sea mientras viajan, salen a cenar, asisten a eventos sociales o simplemente comparten en la intimidad de su hogar.

 Foto: Instagram.
El actor no escatima en demostrar su lado romántico ni se restringe de presumir que es un hombre felizmente casado y bien correspondido.

Foto: Instagram.
Además, tanto él como su pareja comparten un amor incondicional hacia los animales. Tienen varias mascotas y pasean junto a ellas.

Foto: Instagram.
