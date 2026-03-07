"El último regreso" de Montaner tiene fecha en Honduras y será en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Ricardo Montaner regresa a Honduras. El cantautor venezolano-argentino se presentará el 5 de octubre de 2026 en el Polideportivo UNAH de Tegucigalpa como parte de su gira internacional "El Último Regreso World Tour", un recorrido que celebra más de cuatro décadas de trayectoria y que ya ha pasado por Buenos Aires (donde arrancó el 21 de febrero) y seguirá por más de 20 ciudades en América y Europa.

El concierto está presentado por BAC y producido por Fenix Entertainment y EMPRO, con el respaldo de Sony Music Latin. La preventa de boletos abre el 16 de marzo a través de ETicket.