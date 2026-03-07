  1. Inicio
"El último regreso" de Montaner tiene fecha en Honduras y será en octubre

"El úlltimo regreso" tiene parada en Honduras. Ricardo Montaner se presentará el 5 de octubre en el Polideportivo UNAH, con preventa disponible desde el 16 de marzo en ETicket

  07 de marzo de 2026
El último regreso de Montaner tiene fecha en Honduras y será en octubre

Ricardo Montaner regresa a Honduras el 5 de octubre de 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- Ricardo Montaner regresa a Honduras. El cantautor venezolano-argentino se presentará el 5 de octubre de 2026 en el Polideportivo UNAH de Tegucigalpa como parte de su gira internacional "El Último Regreso World Tour", un recorrido que celebra más de cuatro décadas de trayectoria y que ya ha pasado por Buenos Aires (donde arrancó el 21 de febrero) y seguirá por más de 20 ciudades en América y Europa.

El concierto está presentado por BAC y producido por Fenix Entertainment y EMPRO, con el respaldo de Sony Music Latin. La preventa de boletos abre el 16 de marzo a través de ETicket.

Una gira que recorre cuatro décadas de música

"El último Regreso" nació como un reencuentro del artista con su público tras un período de pausa. "Un día me detuve... pero ya no puedo más", declaró Montaner al anunciar el tour.

El espectáculo incluye un repaso por los temas que han acompañado a varias generaciones de oyentes (entre ellos Tan enamorados, Me va a extrañar y La cima del cielo) además de material nuevo y versiones renovadas de sus clásicos.

La gira recorre Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Estados Unidos y varias ciudades europeas, con Tegucigalpa como una de las paradas centroamericanas confirmadas.

