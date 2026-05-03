El trap-soul puertorriqueño de ROA se consagra en Tegucigalpa en su noche de debut

Tegucigalpa, Honduras.-ROA no esperó al escenario para empezar. El sábado por la noche en el Coliseum Nacional de Ingenieros de Tegucigalpa, el artista puertorriqueño descendió entre el público y arrancó "Tate Quieta" desde el piso, rodeado por los mismos jóvenes que habían comprado una entrada para verlo desde lejos. Fue una decisión que estableció el tono de la noche antes de que sonara la segunda canción. El recinto, lleno de un público mayoritariamente joven, respondió con una energía que no bajó en toda la noche. ROA, que este año ganó el Premio Lo Nuestro 2026 al artista revelación masculino y fue incluido en la lista de artistas latinos a seguir de Billboard, llegó a Honduras en el tramo central de su primera gira latinoamericana.

Un set construido sobre su catálogo

Ya en el escenario, el show abrió formalmente con "Tate Quieta," junto a CDobleta — no el opener más obvio, pero sí uno que el público del Coliseum recibió como propio desde el primer verso. Lo que siguió fue un recorrido por las canciones que lo han posicionado en las listas internacionales: "ETA RMX" con De La Rose, Luar La L y Yan Block, que entró al Hot Latin Songs en 2024; "Fantasía," su entrada al Hot Latin Pop Songs de 2025; y "Netflix and Chill" con Chris Jedi y Anuel AA, que apareció en Hot Latin Rhythm Songs a inicios de 2026.

El set alternó entre el registro íntimo y el más directo sin perder coherencia. "Reina", el tema que el propio ROA recomienda como punto de entrada a su música, sostuvo al Coliseo en silencio durante sus tres minutos.



La sala se movió de manera distinta ante cada canción, lo que ilustra con precisión lo que ROA le dijo a Billboard sobre su propio catálogo: "La conexión viene de la musicalidad porque esos temas, aunque tienen un ADN mío, todos son muy distintos". En algún momento del show se dirigió directamente al público hondureño. El gesto, breve y sin grandilocuencia, fue recibido con la intensidad que suele reservarse para los momentos en que un artista foráneo demuestra que sabe dónde está parado.



El cierre

El concierto, de más de una hora, terminó con ROA de vuelta al escenario, la bandera de Honduras sobre los hombros y "Sopa de Caracol" sonando de fondo, el clásico de punta que funciona en Honduras como seña de identidad colectiva. ROA no la cantó. La bailó. El gesto no pretendió ser más de lo que era, un guiño directo al país que lo recibía por primera vez, ejecutado sin estridencia y recibido con precisión.