Tras 10 temporadas de "El señor de los cielos", Rafael Amaya se despide de Aurelio Casillas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de más de una década interpretando al narcotraficante Aurelio Casillas, el actor Rafael Amaya llega al final de "El señor de los cielos" con la sensación de "haber corrido un maratón" y decidido a trasladar la experiencia adquirida al desarrollo de nuevas producciones propias. "Es como si hubiera corrido un maratón de 10 años, con altas y bajas. (...) Estos diez años han sido un doctorado", dijo Amaya en entrevista con EFE al describir el cierre de la serie, cuya décima temporada se estrenará el 7 de julio, marcando el final del personaje que interpretó desde 2013. "El señor de los cielos" contribuyó a consolidar el auge de las narcoseries en la televisión hispana y, con 10 temporadas y cerca de 800 episodios, se convirtió en una de las franquicias más exitosas, longevas e influyentes del género.

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Al mirar hacia atrás en su trayectoria, el actor de 49 años reconoce su evolución profesional tanto como intérprete como productor, un doble rol que asume en esta última entrega. La serie, basada libremente en la figura del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, conocido por operar una flota de aviones para el tráfico de drogas, fue una de las primeras en abordar la violencia asociada al narcotráfico en México.

"Me acuerdo que tenía mucha expectativa y entre más me enteraba de la situación del país, más miedo me daba... pero tenía más ganas que miedo", rememora Amaya. Desde su punto de vista, parte del éxito de la serie, además de sus escenas de acción y su alto presupuesto de producción, radica en su capacidad para acercarse al público mediante historias que exploran la condición humana. "¿Cómo se comportaría realmente alguien en una situación así? Eso es lo que puntualicé mucho como productor ejecutivo", relata. Amaya explica que la serie llegó a llenar un vacío que existía en la televisión en español. "Hacía falta valentía, ganas de hacer las cosas diferentes y de hacer historia en la televisión hispana, y fue lo que logramos", resume el actor tras hacer balance de su experiencia.

El final

Amaya explicó que pese a que esta temporada marca el cierre del personaje, su esencia permanece intacta: "la familia, el ser como es Aurelio; eso no cambia". Lo que sí varía, señaló, son las circunstancias que lo rodean, que ahora se vuelven más extremas y ponen a prueba a un Aurelio que se resiste a "ceder la estafeta" pese a la presión de quienes lo rodean y creen poder ocupar su lugar al frente de la organización.

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"Tiene todo lo que caracteriza a 'El señor de los cielos': la lógica, los giros inesperados, la traición, la ambición, con personajes más maduros", asevera.

Del Señor de los Cielos al Chapo

Con el cierre de esta etapa, Amaya no se aleja de la temática del narcotráfico y ya trabaja en nuevos proyectos ligados a ese universo. El actor, quien asegura haber encontrado "la fórmula" de lo que necesita una producción para conectar con las audiencias, lleva tres años desarrollando un proyecto sobre la vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán desde la perspectiva de su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel. "Son historias que son del interés del público", dice. "'El ceñor de los cielos' se caracteriza por agarrar cosas que están pasando en el país y ficcionarlas. Y esto es lo mismo, nada más que en esta ocasión los personajes están vivos", explica.