El procedimiento estético que dejó a Ivonne Montero con el rostro dañado

Según explicó, el hecho ocurrió pocos meses después de la apertura de su negocio, el cual cerró posteriormente por problemas con el suministro eléctrico. Montero detalló que esos cambios de voltaje afectaron el correcto funcionamiento del equipo utilizado durante su tratamiento.

Ciudad de México, México.- Ivonne Montero habló sobre un episodio que vivió en su propio spa, donde un procedimiento estético le provocó una lesión interna en el rostro. La actriz se refirió al tema luego de que la prensa le preguntara por la situación que atraviesa Galilea Montijo , quien también ha hablado públicamente de un daño facial tras un tratamiento estético.

“A mí me sucedió una ocasión en mi spa. Me hice un tratamiento con un procedimiento que es un high, es un procedimiento fuerte y me lo hizo una de las chicas que estaba trabajando conmigo”, relató la actriz.

Montero añadió que el aparato utilizado presentaba fallas previas por las oscilaciones de luz en el local, lo que derivó en una quemadura interna en la zona del pómulo izquierdo. “Por fuera no se veía absolutamente nada, pero toda la parte interna, hasta el nervio de la muela... por dentro yo estaba hasta sangrando, pero un dolor (horrible)”, expresó.

Tras el incidente, la actriz acudió con un cirujano, quien le advirtió sobre la gravedad de lo ocurrido. “Tuve que ir a un cirujano para que me revisara y me dijo ‘Es muy peligroso... No te dejes ser el conejillo de Indias [...] porque eso te pudo provocar una parálisis’”, contó.

Montero precisó que el episodio ocurrió en febrero y que, hasta la fecha, continúa presentando dolor en la zona afectada.