El mundo de la salsa llora la partida de Willie Colón: Un adiós al maestro del trombón

Bogotá, Colombia.- La música puertorriqueña lamenta este sábado la partida de Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de temas icónicos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades. Tras conocerse la noticia del fallecimiento, los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y artistas puertorriqueños de la talla de Víctor Manuelle, Bobby Valentín o Elvis Crespo expresaron su tristeza y sus condolencias a la familia y amigos ante la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la salsa.

"Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de a Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos & Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia", subrayó en sus redes sociales el veterano músico puertorriqueño Bobby Valentín. Para valentín, "su legado vivirá en todos nosotros" y envió sus "condolencias, paz y fortaleza" en estos momentos a familiares y fanáticos. Por su parte, el salsero Víctor Manuelle lamentó en su cuenta de Instagram una nueva pérdida en "el universo de la salsa", tras la reciente partida de pilares de la salsa como Raphael Ithier y Papo Rosario a finales de 2025.Manuelle calificó a 'El malo del Bronx' Willie Colón como un productor y visionario, y una de las figuras más emblemáticas "responsable de un nuevo sonido de la salsa".