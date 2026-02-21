Grupo Niche y Carlos Vives lamentan la partida de Willie Colón: "Tu música es eterna"

Bogotá, Colombia.- El cantautor colombiano Carlos Vives y la orquesta salsera Grupo Niche expresaron su pesar por el fallecimiento este sábado en Nueva York del trombonista, compositor e intérprete Willie Colón, uno de los artistas emblemáticos de la salsa. "Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie", manifestó Vives en su cuenta de X.

Willie Colón, uno de los iconos de la salsa y autor de éxitos como 'Idilio' y 'Gitana', falleció este sábado a los 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York. El Grupo Niche, una de las grandes orquestas de salsa de Colombia, también manifestó su tristeza por el fallecimiento del artista, al que definió como "trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE "Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre", señaló en sus redes sociales el Grupo Niche sobre la obra musical de Willie Colón. La orquesta colombiana señaló que el artista, deja "un legado inmenso" y "la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave".