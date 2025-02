“El juego del calamar”: la temporada final ya tiene fecha de estreno

7

Y una de las grandes apuestas de este año de Netflix es la adaptación de una serie del famoso cómic de ciencia ficción 'El eternauta', escrita entre 1957 y 1959 por el guionista Héctor Germán Oesterheld y que está protagonizada por Ricardo Darín.

8

'Sirenas', con Julianne Moore; 'Forever', una nueva versión del clásico literario de Judy Blume; 'The Best in Me', con Claire Danes, o 'Black Rabbit', con Jude Law y Jason Bateman como dos hermanos muy diferentes, son otras de las novedades de series de Netflix.

9

Mientras que Tina Fey se ha metido en un proyecto muy especial para ella, la adaptación de una serie de la película de 1981 'The Four Seasons', que estuvo dirigida por Alan Alda, que también la protagonizó junto a Carol Burnett, Rita Moreno y Len. Carlos.

10

Ahora Fey es un Colman Domingo y Steve Carell en esta serie de ocho episodios.