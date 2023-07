Eduardo Verástegui: “Sonidos de Libertad” está basada en una historia real de trata de niños en Honduras

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- “ Sonidos de Libertad” (Sounds of freedom) es un película basada en la búsqueda de una niña hondureña, confirmó el actor y productor de la cinta Eduardo Verástegui.

“Me contó su experiencia, me contó a detalle lo que tantos niños sufren en el mundo, yo no conocía a detalle lo que sucede en Estados Unidos, México, es problema global, pero Estados Unidos que es el consumidor #1 de sexo con niños y México es su proveedor número uno, entonces cuando escuchas estas cifras no te puedes quedar callado”, mencionó.