Eduardo Verástegui no descarta ir por la Presidencia de México

CDMX, México. El actor Eduardo Verástegui ha insinuado que podría lanzarse como candidato a la presidencia de México, para las elecciones de 2024. Aún no es algo definido, pues lo sigue meditando.

Infobae México lo entrevistó, en el marco del estreno de la película Sound of freedom, de la cual es productor. “Estoy en una temporada de oración profunda y ayuno, como todo proyecto que he hecho en mi vida, pidiéndole a Dios que me abra las puertas si el proyecto viene de él o que las cierre si no viene de él. En esto estoy. Muy pronto sabrán la respuesta”, expresó el actor.