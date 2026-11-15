"Ebenezer", con Johnny Depp, lidera la taquilla con 6.7 millones en su primer día

Los Ángeles, Estados Unidos.- “Ebenezer”, versión de “Canción de Navidad”, de Charles Dickens, con Johnny Depp en el papel de Scrooge, encabezó la taquilla norteamericana el viernes con 6.7 millones de dólares en su jornada de estreno. La cinta, calificada PG-13, se proyecta entre 18 y 20 millones de dólares en el fin de semana, con exhibición en 3.535 cines.
A ello se sumarían unos 20 millones en mercados internacionales, lo que llevaría la recaudación global a una cifra de entre 38 y 40 millones. Paramount invirtió 38 millones en la producción, dirigida por Ti West, conocido por la trilogía de terror “X”. El público le otorgó una calificación de A- en las encuestas de CinemaScore.
Es el primer proyecto de gran estudio de Depp desde “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, en 2018. Warner Bros. lo apartó de la saga en 2020, tras perder el actor un juicio por difamación contra el tabloide británico The Sun. Posteriormente ganó el proceso por difamación contra su exesposa, Amber Heard, en Estados Unidos. En ese periodo participó en producciones independientes como “Minamata” (2020) y “Jeanne du Barry” (2023), y dirigió “Modì, Three Days on the Wing of Madness” (2024).
El thriller de acción “Ghost Soldier”, de Sony y protagonizado por Jim Caviezel, ingresó 1,5 millones en 2.558 salas. Se estima que sume 4,9 millones en el fin de semana y 8 millones en cinco días. Su presupuesto fue de 18 millones.
“How to Rob a Bank”, de Amazon MGM, con Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Pete Davidson, recaudó 2,2 millones en 2.810 cines y se encamina a un debut de 4,75 millones. La comedia, dirigida por David Leitch y calificada R, costó más de 40 millones. Obtuvo una B- en CinemaScore y un 33 % de valoraciones favorables de la crítica en Rotten Tomatoes. Fue tercera el viernes, pero se prevé que cierre el fin de semana en séptimo lugar.
“The Cat in the Hat”, de Warner Bros. Animation, fue segunda con 2,2 millones y proyecta 10 millones en el fin de semana, un 50 % menos que en su estreno, hasta un total de 36,7 millones frente a un presupuesto de 92 millones. “Godzilla Minus Zero”, de Gkids, sumó 2,1 millones el viernes y estima 7,5 millones en su segunda semana, un descenso del 75 %, con lo que alcanzaría los 48,1 millones en Norteamérica.