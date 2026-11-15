"Ebenezer", con Johnny Depp, lidera la taquilla con 6.7 millones en su primer día

Los Ángeles, Estados Unidos.- “Ebenezer”, versión de “Canción de Navidad”, de Charles Dickens, con Johnny Depp en el papel de Scrooge, encabezó la taquilla norteamericana el viernes con 6.7 millones de dólares en su jornada de estreno. La cinta, calificada PG-13, se proyecta entre 18 y 20 millones de dólares en el fin de semana, con exhibición en 3.535 cines. A ello se sumarían unos 20 millones en mercados internacionales, lo que llevaría la recaudación global a una cifra de entre 38 y 40 millones. Paramount invirtió 38 millones en la producción, dirigida por Ti West, conocido por la trilogía de terror “X”. El público le otorgó una calificación de A- en las encuestas de CinemaScore.

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Es el primer proyecto de gran estudio de Depp desde “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, en 2018. Warner Bros. lo apartó de la saga en 2020, tras perder el actor un juicio por difamación contra el tabloide británico The Sun. Posteriormente ganó el proceso por difamación contra su exesposa, Amber Heard, en Estados Unidos. En ese periodo participó en producciones independientes como “Minamata” (2020) y “Jeanne du Barry” (2023), y dirigió “Modì, Three Days on the Wing of Madness” (2024). El thriller de acción “Ghost Soldier”, de Sony y protagonizado por Jim Caviezel, ingresó 1,5 millones en 2.558 salas. Se estima que sume 4,9 millones en el fin de semana y 8 millones en cinco días. Su presupuesto fue de 18 millones.