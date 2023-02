Donald Trump arremete contra Rihanna por su show de medio tiempo: “El peor espectáculo”

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Rihanna regresó a los escenarios después de 6 años de ausencia con un espectacular show de medio tiempo en la final del Super Bowl en la que el Kansas City venció a los Philadelphia Eagles.

La originaria de Barbados ofreció una presentación sencilla basada en plataformas elevadas y coreografías de sus mejores éxitos como Umbrella, Diamonds, We Found Love y What´s my name.

Además, la cantante anunció que estaba en la dulce espera de su segundo bebé con el rapero A$Ap Rocky, por lo que se robó las miradas de todos al lucir su pequeño baby bump.