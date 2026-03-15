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Directores iraníes de "Cutting Through Rocks" llegan a los Oscar para representar a su país

El director Mohammadreza Eyni dijo que estar en los Óscar es una “mezcla de emociones”, celebrando la nominación mientras Irán atraviesa “momentos de dolor”

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 16:17
Directores iraníes de Cutting Through Rocks llegan a los Oscar para representar a su país

El director iraní Mohammadreza Eyni y la cineasta iraní Sara Khaki llegan a la alfombra roja antes de la 98ª edición de la ceremonia de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California,

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los directores de la cinta iraní ‘Cutting Through Rocks’, nominada a mejor largometraje documental, han llegado a la 98 edición de los Óscar en representación de la “gente organizada” de su país, según dijeron a EFE en su paso por la alfombra roja de los premios que se celebran en Los Ángeles.

“Es muy duro estar en dos lugares”, dijo la documentalista Sara Khaki sobre el reto que enfrentan en medio del estallido de la guerra. “Estamos aquí para representar a la gente organizada de Irán”, agregó.

El director Mohammadreza Eyni dijo que estar, en este momento, en los premios es una “mezcla de emociones”, ya que se encuentran celebrando que el film esté entre los nominados mientras los iraníes están pasando por “momentos de dolor”.

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El documental sigue la historia de Sara Shahverdi, la primera mujer elegida como concejala en un pueblo rural y conservador de Irán.

El film, que se grabó durante siete años, muestra en detalle la lucha de Shahverdi y sus esfuerzos para cambiar las tradiciones patriarcales de su comunidad y promover la independencia y superación de las mujeres.

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La cinta compite con ‘The Alabama Solution’; ‘Come See Me In The Good Light’; ‘Mr. Nobody Against Putin’ y ‘The Perfect Neighbor’.

Los premios que se celebran esta noche tiene a 'Sinners' como la película que lidera las nominaciones, con dieciséis, seguida de 'One Battle After Another', que cuentan con trece, y ‘Sentimental Value’ junto a ‘Frankenstein’, cada una con nueve.

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Redacción web
Agencia EFE

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