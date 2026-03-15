Directores iraníes de "Cutting Through Rocks" llegan a los Oscar para representar a su país

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los directores de la cinta iraní ‘Cutting Through Rocks’, nominada a mejor largometraje documental, han llegado a la 98 edición de los Óscar en representación de la “gente organizada” de su país, según dijeron a EFE en su paso por la alfombra roja de los premios que se celebran en Los Ángeles.

“Es muy duro estar en dos lugares”, dijo la documentalista Sara Khaki sobre el reto que enfrentan en medio del estallido de la guerra. “Estamos aquí para representar a la gente organizada de Irán”, agregó.

El director Mohammadreza Eyni dijo que estar, en este momento, en los premios es una “mezcla de emociones”, ya que se encuentran celebrando que el film esté entre los nominados mientras los iraníes están pasando por “momentos de dolor”.