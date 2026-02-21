Difunden la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto en el Mardi Gras de Nueva Orleans

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las autoridades del Condado de Orleans publicaron la fotografía policial de Shia LaBeouf, tomada tras su detención en la madrugada del martes durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans. En la imagen, el actor aparece con el semblante apagado, lejos de la actitud que mostraría horas después de su puesta en libertad.

LaBeouf, de 39 años, fue trasladado a la prisión parroquial de Orleans tras verse implicado en una pelea en un bar. Enfrenta dos cargos por agresión simple. Según el informe policial, el actor profirió insultos homófobos contra los dos hombres con quienes se peleó, tanto durante el altercado como a la llegada de los agentes.

Un vídeo del incidente muestra a LaBeouf golpeando con la cabeza a uno de los implicados, quien le había indicado que no tenía intención de pelear y resultó con una posible fractura nasal.