  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Muere en supuesto asalto integrante de Camilo Séptimo y su familia en México

Autoridades detuvieron a dos hombres señalados por su presunta participación en el homicidio múltiple del músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 15:02
Muere en supuesto asalto integrante de Camilo Séptimo y su familia en México

Jonathan Meléndez era tecladista y productor, tenía 38 años, y un socio suyo estaría involucrado con su muerte y la de su familia.

 Foto: Instagram de Camilo Séptimo

Ciudad de México, México.- Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de Jonathan Meléndez, integrante de la banda de indie rock Camilo Séptimo, de su esposa embarazada, de su hija de tres años y de la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Centro).

El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, luego de que vecinos de la torre en la que residía la familia alertaran a la policía municipal de gritos y detonaciones de arma de fuego al interior del departamento.

Fallece Lester Abel Martínez, reconocido comunicador social de la farándula hondureña

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.

En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física.

Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N" se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.

Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.

Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo.

Según el comunicado de la Fiscalía, los agresores habrían ingresado entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes al domicilio, ubicado a las afueras de Ciudad de México.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía estatal procesa la escena de la masacre para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias