Debby Ryan, de "Jessie" y "Zack y Cody", anuncia su primer embarazo

A sus 32 años la exchica Disney inicia una nueva etapa de vida: está esperando a su primer hijo junto a su esposo, Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots

  • 08 de septiembre de 2025 a las 16:32
Debby Ryan, de Jessie y Zack y Cody, anuncia su primer embarazo

De estrella Disney a futura mamá: Debby Ryan anunció su primer embarazo en compañía de su esposo Josh Dun.

 Foto: Instagram.

Alabama, Estados Unidos.- El tiempo vuela, y la noticia del embarazo de Debby Ryan, exchica Disney, es prueba de ello.

Debby Ryan y baterista de Twenty One Pilots se comprometen

La joven actriz que conquistó a toda una generación con series como "Jessie" y "Zack y Cody: Gemelos a bordo" ahora inicia una nueva etapa de vida: está esperando a su primer hijo junto a su esposo, Josh Dun, baterista de Twenty One Pilots.

La pareja hizo el anuncio a través de Instagram ayer 7 de septiembre, con una tierna serie de fotos que incluían la ecografía, una ilustración de ambos progenitores y hasta unos diminutos zapatos de bebé.

Instagram

Con un simple pero emotivo mensaje —“Dun&dun +one”— la actriz y el músico compartieron la noticia que rápidamente llenó las redes de felicitaciones.

“Jessie”: La transformación de sus jóvenes protagonistas

Para quienes crecieron viéndola en Disney Channel, el anuncio despierta un sentimiento nostálgico: parece que fue ayer cuando Debby era la carismática niñera en "Jessie" o la amiga inseparable de Zack y Cody en "Gemelos a bordo". Hoy, a sus 32 años, se prepara para formar su propia familia.

Ryan y Dun comenzaron su relación en 2013 y, tras varios años juntos, se casaron en una íntima ceremonia el 31 de diciembre de 2019. Desde entonces, se han mantenido como una de las parejas más sólidas y discretas del medio.

La noticia de su embarazo se suma a una lista cada vez más grande de exestrellas juveniles que han dejado atrás los años de alfombras rojas adolescentes para escribir nuevas historias personales: de la pantalla al hogar, del set de grabación a la vida familiar.

Etapa compartida

Hilary Duff (Lizzie McGuire) es madre de tres hijos; Vanessa Hudgens (High School Musical) tuvo a su primera hija en 2024 y está a la espera de su segundo bebé; Ashley Tisdale, su compañera de franquicia, también es mamá de una niña; y Brenda Song, recordada por "Zack y Cody: Gemelos a bordo", tiene dos hijos junto a Macaulay Culkin.

Skai Jackson, exactriz de Disney, anuncia su embarazo: “Estoy emocionada”

Todas ellas representan a esa generación de íconos juveniles que hoy inspiran desde una faceta distinta: la de la maternidad.

